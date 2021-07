Scandone, Solimeno è il nuovo liquidatore Sollevato dall'incarico Basile, resta appeso a un filo il futuro del club biancoverde

Tutto come nelle attese. Luciano Basile non ricopre più l'incarico di liquidatore della S.S. Felice Scandone Avellino 1948. La decisione è stata formalizzata a margine dell’assemblea dei soci della Sidigas, che si è riunita nella mattinata di ieri facendo calare ufficialmente il sipario sull'esperienza biennale dello stesso Basile nel club biancoverde ed individuando nel dirigente Sidigas Goffredo Solimeno il suo sostituto. Un avvicendamento che non cambia, ovviamente, nella sostanza, le criticità che pendono come una costante spada di Damocle futuro della società irpina, che era e resta in bilico. Basile, insieme agli avvocati Achille e Fabio Benigni, si era attivato per il salvataggio della S.S. Felice Scandone Avellino 1948 ponendo le basi per l'approvazione, da parte del Tribunale di Avellino, di un piano di concordato in bianco con apporto di finanza terza. Basile, che aveva preso atto della volontà dell'assemblea di sollevarlo dal ruolo, ha recentemente presentato un decreto ingiuntivo nei confronti di Sidigas per 13 milioni di euro.