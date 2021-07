Scandone, dopo il liquidatore cambiano i legali Il 20 agosto è in programma la discussione del concordato in bianco

Il nuovo liquidatore della Scandone, Goffredo Solimeno, ha deciso di procedere al cambi di legali del club: Fabio e Achille Benigni sono stati sostituiti da Marcello Penta e Maria Laura Roca, di cui avevano preso il posto. La decisione segue alla richiesta di restituzione della documentazione relativa alla società sportiva biancoverde. Un avvicendamento che non equivale alla certezza di cambiare strategie per quanto riguarda la presentazione del concordato in bianco per cui è arrivato il via libera da parte del Tribunale di Avellino. Penta e Roca hanno fatto richiesta di accesso agli atti per verificare il lavoro svolto prima del loro ritorno e capire se ci siano i margini per poter arrivare all'appuntamento del 20 agosto, quando lo stesso concordato in bianco verrà discusso, con una documentazione sufficiente ed adeguata. Qualora sussistessero i presupposti finanziari e legali si andrà avanti con il piano di salvataggio. Prima, però, si procederà con l'analisi degli incartamenti finora prodotti e della situazione complessiva.