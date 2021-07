Basket, Avellino: il titolo di Serie B passa per il consiglio federale C'è l'accordo con la Fortitudo Roma, per il 29 è atteso l'ok da Roma

La dirigenza guidata da Gennaro Canonico ha definito l'acquisizione del titolo sportivo di Serie B dalla Fortitudo Roma, neopromossa in terza serie dopo la vittoria in Serie C Gold e ora è attesa per il consiglio federale, in programma il prossimo 29 luglio. Sarà la FIP, riunita con i suoi rappresentanti, a concedere l'ok al trasferimento e alla cessione dei diritti sportivi della realtà capitolina nel capoluogo irpino, che ha perso con la Scandone la terza serie nella stagione terminata con due sconfitte nei playout. Avellino acquisirà il titolo con la Del.Fes. Il consiglio della Federazione Italiana Pallacanestro valuterà tutti gli aspetti e nei vari dettagli c'è anche la posizione della Scandone, il cui destino appare segnato da giorni. Le criticità e le tempistiche sul club storico rientrano nei giochi per l'evoluzione del basket cittadino.