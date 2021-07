Basket, ipotesi Avellino in Serie B: attesa del parere FIP Il consiglio federale, in programma giovedì, chiarirà la prospettiva del capoluogo

Nessuna certezza, alcuni segnali, ma solo il consiglio federale, in programma giovedì, chiarirà la prospettiva avellinese per i campionati di pallacanestro 2021/2022. Con la Scandone inattiva dal punto di vista sportivo, la dirigenza guidata da Gennaro Canonico e dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha deciso di avviare un percorso nuovo, che passa per la DelFes, ma soprattutto per l'acquisto del titolo sportivo di Serie B, utile per limitare i danni dopo l'uscita di scena della Scandone (con la retrocessione in Serie C Gold) e confermare il capoluogo irpino tra le partecipanti a un torneo nazionale. L'obiettivo della ripartenza in B con un altro club è conclamato dall'accordo raggiunto con la Fortitudo Roma. Toccherà, però, alla Federbasket decidere se i passi compiuti siano stati quelli giusti per tempi e modalità. La posizione di Avellino rientrerà in un programma articolato da sviluppare in ambito FIP nella giornata di giovedì per la riunione che abitualmente apre alla nuova stagione.