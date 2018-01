Il Gsa chiude il campionato al primo posto Al Tricolle il titolo interprovinciale Irpiniasannio

Con la vittoria per 3-0 sulla quotata Atripalda la squadra di Giulio Filomena chiude il campionato al primo posto e porta sul Tricolle il titolo interprovinciale Irpiniasannio.

La classifica finale vede il GSA in vetta con 24 punti frutto di otto successi con un solo set lasciato agli avversari. Il gruppo (composto da ragazzi nati nel 2004 e 2005) ripete l’affermazione conseguita lo scorso anno nelle competizioni U13 6x6 e U13 3x3.

Una bella soddisfazione per la società che crede in questi atleti per i quali ha strutturato una programmazione finalizzata alla crescita in prospettiva e non al risultato immediato, come evidenzia il dirigente Carmelo Barbieri. Dopo aver colto l’importante risultato continua l’avventura della compagine ufitana con l’impegno per il titolo regionale che prevede una manifestazione preliminare a 12 squadre divise in due gironi. Le compagini rappresentanti gli ambiti territoriali disputeranno gare di andata e ritorno, con le prime due classificate di ogni raggruppamento che approderanno alle finali fissate il 19 e 20 aprile.

Il prossimo sarà un appuntamento di rilievo per la linea verde arianese che cercherà di dare il meglio nel confronto con settori giovanili di alto livello.

Gsa Pallavolo Ariano asd- Atripalda Volley 3-0 gara del 9 gennaio 2018 (25-14; 25-17; 25-20)

Formazione Gsa: Caso Marco, Cesareo P. Francesco, De Gruttola Federico, Fodarella Marco, Molinario Marco, La Porta Daniele, Paone Niccolò, Scaperrotta Liberato, Sebastiano Mirko, Silano Ludovico. Dirigente: Carmelo Barbieri, coach: Giulio Filomena.

Redazione Av