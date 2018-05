Gsa pallavolo Ariano protagonista fino alla fine E' la squadra campione territoriale under 13 maschile 2018

La formazione guidata da Giulio Filomena ha dominato il campionato dalla prima all’ultima giornata, prevalendo su squadre di ottimo livello come Ivoc, Interserinese, Olimpica.

Nove vittorie, una sola sconfitta per 2-1, hanno dato la possibilità agli arianesi di conquistare il primato con cinque punti di vantaggio sulla seconda classificata. Un altro titolo in bacheca per i giovani del Tricolle che adesso affronteranno la fase regionale con l’auspicio di entrare nella final four così come si è verificato nel 3x3.

Per Carmelo Barbieri: "l’affermazione dei nostri atleti in ambito interprovinciale rappresenta il giusto premio per un gruppo che in palestra dimostra impegno, interesse e voglia di migliorarsi. Conquistare un titolo a squadre - conclude Barbieri - non è mai semplice soprattutto in uno sport come il Volley, disciplina con pratica molto diffusa e con avversari di spessore e qualità tecnica".

Gianni Vigoroso