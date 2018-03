Papa a Pietrelcina: anche Una tesi di laurea sull'evento Uno studente dell'Università del Sannio protagonista

Tra le curiosità della vigilia della prima storica visita di un Papa nei luoghi natali di San Pio si registra anche la tesi di laurea di un giovane studente della facoltà di Economia aziendale dell’Università degli studi del Sannio. Lo studente si chiama Antonio Petrucci ed è di Venticano, in provincia di Avellino. Il titolo che ha scelto per la sua tesi, insieme al professore Francesco Vespasiano, è “Sociologia visuale: esperimento sul campo. Papa Francesco a Pietrelciina”. “Ciò – commenta con soddisfazione il sindaco di Pietrelcina, Domenico Masone – testimonia che la fede in San Pio non ha età e che la visita del Santo Padre è un evento fortemente sentito anche dai giovani”.