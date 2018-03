Un medico sannita e le sue tecniche all'American Accademy Luigi Meccariello, ortopedico di Moiano, ha presentato un lavoro sull'utilizzo della teriparatide

Dal 6 al 10 marzo 2018 a New Orleans (Luisiana, Stati uniti D’America) si è celebrato l’annuale congresso dell’ American Accademy of Orthopedic Surgeons. In questa edizione si è visto protagonista anche un sannita il Dott. Luigi Meccariello, originario di Moiano, che attualmente lavora presso il Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia dell’ASL di Lecce, diretto dal Dottore Giuseppe Rollo. Il lavoro che Meccariello ha presentato nella prestigiosa convention statunitense dal Titolo ”Use of Teriparatide as a Callus Accelerator in Nonunion of Lower Limb”(L’utilizzo del Teriparatide come accelleratore nella rigenerazione ossea nelle pseudoartrosi degli arti inferiori,ndr), è stato l'unico lavoro italiano scelto per la sezione di traumatologia sperimentale dall’Accademy. Lo studio sperimentale tratta dell’utilizzo del teriparatide, farmaco di seconda scelta per l’osteoporosi, come ausilio nella consolidazione del rigenerato osseo nella chirurgia delle pseudoartrosi (mancata consolidazione di una frattura,ndr) infette associata alla tecnica di Ilizarov(di cui il maggior esponente in Campania è il Dott. Gabriele Falzarano,ndr). “ I risultati confrontati con quelli della tecnica canonica sono molto incoraggianti per la qualità della vita dei pazienti che si sottopongono a tali trattamenti”.

Iscritto all'Albo professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri dal 2011, Luigi Meccariello ha svolto la formazione specialistica all'Ospedale Rummo di Benevento ed ora lavora a Lecce, ha all'attivo diverse pubblicazioni su riviste specialistiche italiane ed internazionali.