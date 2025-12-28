Dimensionamento scolastico nel Sannio, Grimaldi (Lega): "Interrogazione a Fico" "Penalizzate ancora le aree interne”

Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Massimo Grimaldi, annuncia la presentazione di un’interrogazione al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per chiedere un intervento immediato sulla proposta di dimensionamento scolastico che coinvolge l’Istituto Comprensivo San Pio e i Comuni di Pietrelcina, Pago Veiano e Pesco Sannita.

“Non siamo contrari alla razionalizzazione del sistema scolastico quando avviene secondo criteri di territorialità, equilibrio e buon senso – dichiara Grimaldi – ma il dimensionamento ipotizzato nel Sannio non rispetta questi principi e finisce per colpire ancora una volta le aree interne. La Regione Campania, ignorando gli enti locali che andrebbero consultati preventivamente, ha imposto l’accorpamento dell’istituto comprensivo di Pietrelcina, Pago Veiano e Pesco Sannita con un istituto di Benevento capoluogo, senza tenere assolutamente conto della distanza chilometrica e della contiguità territoriale. In altre province campane – prosegue il consigliere della Lega – i processi di razionalizzazione hanno riguardato prioritariamente gli istituti delle città capoluogo, dove la concentrazione scolastica rende gli accorpamenti più lineari, funzionali e sostenibili”. Per Grimaldi “non si comprende come mai alla Regione Campania sia sfuggito che per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, sono i comuni ad avere la competenza per la formulazione delle proposte relative al dimensionamento, all’istituzione, trasferimento e soppressione delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo, nonché alle sedi e ai plessi. Per cui aver ignorato i comuni di Pietrelcina, Pago Veiano e Pesco Sannita è un sopruso inaccettabile, per di più in un momento di vacatio della giunta regionale e di insediamento del nuovo direttore regionale della scuola per la Campania”. Infine, il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale chiede “al presidente Fico di intervenire immediatamente, garantendo che il dimensionamento scolastico non diventi un mero esercizio ragionieristico, ma una scelta equilibrata, secondo criteri di equità e garanzia dei territori e soprattutto rispettando le linee guida di dimensionamento della rete scolastica che sembrano essere state assolutamente ignorate. Sarebbe il caso – conclude Grimaldi -, per evitare futuri contenziosi con gli enti locali, che la riunione già indetta per lunedì 29 dicembre in Regione Campania venga rinviata di qualche giorno per consentire una necessaria e corretta interlocuzione con i sindaci e le amministrazioni comunali”.