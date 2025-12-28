Benevento di nuovo in campo: ora testa al Crotone C'è ovviamente il mercato a interferire sulla concentrazione di alcuni

Non c'è voluto molto per mettersi alle spalle le vacanze di Natale e riprendere a lavorare. La grande voglia di Floro Flores ha contagiato tutti, il gruppo dei giallorossi sta prendendo sempre di più le sembianze del suo timoniere. Il giovane tecnico napoletano avrebbe fatto persino a meno di fermarsi dopo Cerignola, ma un po' di riposo non ha mai fatto male a nessuno. E così ora bisogna riprendere con la stessa determinazione di quando si è smesso. Nessuno dei giallorossi è rimasto fermo in queste vacanza natalizie: avevano i “compiti a casa” da portare a termine e nessuno si è tirato indietro.

C'era attesa per il ritorno all'Antistadio di Ciccio Salvemini. Il bomber è tornato dopo il periodo trascorso a Pisa a curare il problema al tendine. Ora però non bisogna aver fretta con lui, serve il tempo che ci vuole e le grandi risorse, tecniche e umane, degli attaccanti giallorossi fanno sì che non si debba aver fretta per il recupero del bomber andriese.

E' evidente che la mente di molti sarà rivolta al prossimo mercato che andrà ad iniziare il 2 gennaio. Qualcuno degli elementi impiegati di meno potrebbero cambiare aria e cercare qualche squadra che gli regali più spazio. Ma l'interesse di tutti è rivolto al mercato in entrata, nonostante a guardarla, questa squadra sembrerebbe davvero di non aver bisogno di nulla. E allora il punto è sempre quello di “ottimizzare le risorse”, rendere cioè ancora più prezioso l'apporto di chi sarà per forza di cose alle spalle dei “titolarissimi”. Il presidente è stato chiaro: “Niente riserve, non ne abbiamo bisogno. Meglio dei giocatori che siamo ugualmente forti o anche di più e che se la vengano a giocare!”. Il primo obiettivo dovrebbe essere un centrale difensivo di piede mancino, ma non è detto che non ci possa essere qualche altro arrivo. Bisognerà vedere come si evolve il mercato invernale, che non è certo quello più facile.

Intanto la squadra continuerà ad allenarsi con grande forza: Floro ha previsto per domani e martedì due sedute doppie, mattina a pomeriggio. Si comincia a sudare sul serio, bisogna fare in fretta a collegare il filo interrotto per le vacanze natalizie.