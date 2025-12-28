Dimensionamento scolastico, Iapozzuto (NdC): "Evitare strumentalizzazioni "Si tratta di scelte che provengono dal Governo"

"Sul dimensionamento scolastico e sulle scelte che ne conseguiranno per gli istituti sanniti, NdC e la sua rappresentanza in Consiglio regionale sarà vigile affinché siano preservate le identità territoriali e le pluralità formative del mondo scolastico. Ma si evitino strumentalizzazioni: la Regione si oppose, vincendo al Tar, alla norma che impone di calcolare il numero di dirigenze tenendo conto del numero effettivo di alunni iscritti per ogni anno scolastico per ogni Regione, anziché sulla mera base di previsioni statistiche, basate sul decremento nazionale della natalità. Nel novembre scorso il Consiglio di Stato ha però ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso del Ministero dell'istruzione. Pertanto proprio al Ministero vanno ascritte le responsabilità in merito ai tagli. Questa la realtà, noi comunque vigileremo, nelle sedi opportune, a salvaguardia dell'integrità del sistema scolastico sannita", lo scrive in una nota il vicesegretario NdC Michele Iapozzuto.

