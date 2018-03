Papa Francesco: San Pio aiuti i vostri giovani - VIDEO Si è conclusa la visita del Pontefice a Piana Romana di Pietrelcina

Un abbraccio caloroso, forte, pieno di significato quello che l'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca ha regalato a Papa Francesco. Erano le 7.50 quando Papa Bergoglio è atterrato a Piana Romana di Pietrelcina. Ad attenderlo il Pastore della Chiesa beneventana ed il sindaco di Pietrelcina. Quando la porta dell'elicottero si è spalancata un grande applauso hanno accolto il primo Papa nella terra natale di San Pio. Poi quell'abbraccio con l'arcivescovo Accrocca. Il Papa ha quasi perso l'equilibrio ma si è retto subito sulle braccia di monsignore Accrocca, ovviamente emozionato al pari del sindaco Domenico Masone.

Come accade spesso il Papa ha sorpreso tutti ed ha percorso il tragitto fino alla cappella di San Francesco a piedi, tra due ali di fedeli accorsi nel Sannio da tutta Italia.

Dopo aver pregato dinanzi l'Olmo delle Stimmate, il Papa ha raggiunto il palco allestito dove ha ascoltato il messaggio dell'Arcivecovo Accrocca (LEGGI QUI).

Il Papa ha poi preso la Parola. Un discorso che ha emozionato giovani e anziani. A loro si è spesso si è rivolto il Pontefice: “Per favore non spendete il vostro tempo litigando fra voi. Questo non vi fa crescere e non vi fa camminare” ha detto il Papa ai fedeli dopo aver ricordato la figura di San Pio “Questo umile frate Cappuccino ha stupito il mondo con la sua umile preghiera per i fratelli sofferenti. Imitate il suo eroico esempio”.

Papa Bergoglio ha poi esortato: “Date questa testimonianza di comunione in questo momento non facile mentre la popolazione decrese, invecchia, perchè molti giovani sono costretti a recarsi altrove per trovare lavoro. Pregate la Madonna affinchè i giovani trovino lavori qui, nel vostro territorio.

I vecchi sono un tesoro, per favore non emarginateli. I vecchi sono la saggezza. Parlate con loro che siano i protagonisti della crescita di questo Paese”.

Al.Fa

GUARDA IL VIDEO