Coldiretti donne impresa: entra Maria Antonietta Moffa E' lei la nuova responsabile sannita

È Maria Antonietta Moffa la nuova responsabile di Coldiretti Donne Impresa Benevento. Da anni impegnata nel settore agricolo e agrituristico, Maria Antonietta Moffa è titolare dell'azienda Pasqualone di Colle Sannita, specializzata nella produzione di cereali e frutti di bosco, ed è un’agrichef Campagna Amica.

L'elezione è avvenuta presso la sede Coldiretti di Benevento alla presenza del direttore provinciale Michele Errico e della coordinatrice di Donne Impresa Coldiretti Bianca Donisi. A passare il testimone alla guida della compagine femminile è stata la responsabile uscente Franca Colandrea.

Ad affiancare Moffa ci saranno due vice: Isabella Frangiosa dell'omonima azienda agrituristica di Torrecuso e Assunta Zillante, olivicoltrice di San Giorgio la Molara. A completare il coordinamento Donne Impresa Benevento ci sono Franca Colandrea (Ponte), Maria Pia Cardone (Torrecuso), Clelia Feleppa (San Leucio del Sannio), Patrizia Fiorillo (Sant'Agata de' Goti), Maria Concetta Del Grosso (Baselice), Laura Gagliardi (Castelvetere), Veronica Ciarcia (Calvi), Lucia Silvestri (Morcone), Sonia Minicozzi (Paduli), Rosa Anna Petroccia (Paduli), Angela Tretola (Benevento), Anna Rosa Scrocca (Circello).

Il direttore Coldiretti Benevento Michele Errico ha augurato buon lavoro al nuovo coordinamento provinciale, spronando tutte le imprenditrici a mettere in campo azioni importanti per il territorio, sottolineando le grandi capacità organizzative e la tenacia da sempre dimostrate dalle donne in agricoltura.

Redazione Bn