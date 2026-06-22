Scommetto su di Te: concluso il ciclo contro ludopatia e dipendenze digitali Le attività sono state curate dagli operatori dell’APS Io X Benevento

Si è concluso nel fine settimana, con le tappe del 20 giugno presso il Centro Commerciale Buonvento di Benevento e del 21 giugno in Piazza Minieri a Telese Terme, il ciclo di attività dell’Unità Mobile di prossimità del progetto “Scommetto su di Te”.

L’iniziativa, dedicata alla prevenzione e al contrasto del gioco d’azzardo patologico e delle dipendenze comportamentali, è promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con capofila APS Mondo Nuovo di Lucera (FG) e referente territoriale per la Campania APS Io X Benevento. Dopo le precedenti tappe di Benevento e Montesarchio, gli ultimi due appuntamenti hanno consolidato il lavoro di sensibilizzazione, ascolto e informazione portato avanti sul territorio sannita, confermando quanto sia importante costruire percorsi di prevenzione basati sulla prossimità e sul contatto diretto con la cittadinanza.

La tappa del Centro Commerciale Buonvento ha permesso di intercettare un pubblico ampio ed eterogeneo, coinvolgendo famiglie, giovani e cittadini in un contesto di grande affluenza. Portare la prevenzione in uno spazio vissuto quotidianamente da centinaia di persone ha significato creare un’occasione concreta di dialogo e informazione, avvicinando il tema della ludopatia ai contesti della vita quotidiana.

Particolarmente significativa anche la tappa di Telese Terme, svoltasi in Piazza Minieri, luogo centrale della vita cittadina e spazio simbolico di incontro e socialità. Anche in questa occasione, l’Unità Mobile si è confermata uno strumento efficace per promuovere ascolto, informazione e orientamento, offrendo alla cittadinanza un presidio accessibile e vicino ai bisogni delle persone.

In entrambe le tappe, l’Unità Mobile ha promosso un lavoro di prossimità fondato sull’ascolto e sulla relazione, con l’obiettivo di intercettare precocemente situazioni di fragilità spesso sommerse.

Le attività sono state curate dagli operatori dell’APS Io X Benevento, tra cui il presidente dott. Giuseppe Schipani, il neuropsicologo dott. Apostolos Pertsemlis, insieme ai volontari dell’associazione, impegnati nel costruire spazi di ascolto, confronto e supporto per la comunità.

«Questo percorso ci ha confermato una realtà che non possiamo ignorare: la ludopatia e le dipendenze comportamentali sono fenomeni concreti, silenziosi e sempre più diffusi – dichiara il presidente di APS Io X Benevento, dott. Giuseppe Schipani –. Il rischio più grande è sottovalutarli o accorgersene troppo tardi. Per questo è fondamentale mantenere alta l’attenzione e continuare a investire nella prevenzione. Informare, ascoltare ed essere presenti sui territori significa costruire una rete capace di intercettare il disagio prima che si trasformi in una vera emergenza sociale».

Il messaggio che emerge da questo percorso è chiaro: contrastare la ludopatia significa non abbassare l’attenzione su un fenomeno in continua evoluzione, che coinvolge sempre più persone, famiglie e giovani. Solo attraverso prevenzione, informazione e ascolto è possibile costruire comunità più consapevoli, capaci di riconoscere i segnali di fragilità e intervenire prima che il disagio si trasformi in dipendenza.



