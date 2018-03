Nuova seduta del Consiglio comunale a Benevento Sabato 31 marzo alle ore 8,30

Il presidente Luigi De Minico ha fissato stamani una nuova seduta del Consiglio comunale per sabato 31 marzo alle ore 8,30 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Imposta unica comunale Iuc componente Tari tributo rifiuti proposta per la modifica del regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 46 del 29/09/2014; art. 251 del d.lgs 267/2000 Tuel, approvazione del piano finanziario, della relazione di accompagnamento e delle tariffe della componente Tari dell’Imposta unica comunale Iuc 2018, approvazione del nuovo regolamento comunale per la concessione e uso del contrassegno di parcheggio per disabili e per l’istituzione dei parcheggi personalizzati, approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le attività produttive.

Redazione Bn