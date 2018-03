Incidente in via del Pomerio, i residenti chiedono sicurezza Una Smart è finita sul marciapiedi

Ieri sera un nuovo incidente in Via del Pomerio, poco dopo l'Arco di Traiano, con una Smart che è finita sul marciapiedi ed ha abbattuto alcuni paletti.

Una residente della zona ha contattato Ottopagine dopo l'accaduto per chiedere maggior sicurezza su quella strada: “Ho assistito ancora una volta a un incidente su Via del Pomerio e credo sia arrivato il momento di intervenire. Ero alla finestra quando la Smart ha perso il controllo ed è finita sul marciapiedi, e solo per una casualità fortunata l'auto non ha centrato una madre che stava passeggiando con i suoi bambini”.

La signora chiede che vengano installati dispositivi volti a migliorare la sicurezza: “Innanzitutto, visto che ormai, specie di sera, su Via del Pomerio le auto corrono troppo: basterebbe installare dei dissuasori per impedire questi incidenti. Inoltre molti sinistri avvengono per la scarsa visibilità che c'è nel punto in cui si è verificato l'ultimo scontro: sarebbe opportuno installare uno di quegli specchi che consentono di vedere chi viene dall'altra parte”.