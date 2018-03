Educazione alla Legalità economica, Finanza incontra studenti L'iniziativa avviata in numerose scuole del Sannio

Al via la sesta edizione del progetto “Educazione alla Legalità economica”. La guardia di Finanza ha avviato un ricco programma d’incontri con gli studenti, per parlare di cultura della legalità economica, che ha già interessato i seguenti istituti scolastici della provincia: “A. Oriani di Sant’Agata de’ Goti, “Padre Pio” di Airola, “F.Torre” di Benevento, “Convitto Nazionale Pietro Giannone” di Benevento, “I.C. Telese Terme”, “G.Siani” di Sant’Angelo a Cupolo, “Padre Isaia Columbro” di Foglianise-Tocco Caudio e “Eduardo De Filippo” di Morcone.

E’ un’iniziativa che trae origine da un Protocollo d’intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca finalizzata a promuovere, nell’ambito dell’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, un programma di attività a favore degli studenti della scuola primaria e secondaria. L’intento è di far crescere la consapevolezza del valore della legalità economica, con particolare riferimento alla prevenzione dell’evasione fiscale, dello sperpero di risorse pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, nonché dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti e più in generale creare e diffondere il concetto di “sicurezza economica e finanziaria”; affermare il messaggio della “convenienza” della legalità economico-finanziaria e stimolare nei giovani una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal Corpo, quale organo di polizia vicino a tutti i cittadini, di cui tutela il bene fondamentale delle libertà economiche.

All’iniziativa è abbinato un concorso denominato “Insieme per la legalità” che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani, tramite il coinvolgimento delle scuole, sul valore civile ed educativo della legalità economica, nonché in merito alle attività svolte dal Corpo in tali settori, favorendo la loro espressione libera, creativa e spontanea sulla tematica. I numerosi studenti incontrati hanno mostrato molto interesse rispetto agli interventi dei rappresentanti del Corpo ed ai contributi audiovisivi trasmessi, seguiti da uno spazio dedicato alla riflessione ed al confronto, nel contesto del quale è colta occasione per delineare le modalità di arruolamento al 90° Corso per 631 Allievi Marescialli del Corpo, la cui scadenza di presentazione delle domande è fissata al 05.04.2018. Sono già stati calendarizzati ulteriori incontri presso altri istituti scolastici della provincia e del capoluogo cittadino.