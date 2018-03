Udicon, la nuova sfida: tutelare i consumatori sul web Al congresso nazionale che ha confermato Nesci anche l'intervento del sannita Mesisca

La nuova sfida della tutela dei diritti dei consumatori ora si gioca anche sul web. E' quanto emerso dal terzo Congresso Nazionale U.Di.Con che ha confermato Denis Nesci come Presidente Nazionale. Ai lavori è intervenuto anche Michele Mesisca, segretario organizzativo Udicon Benevento. “Si apre una nuova fase – si legge in una nota – da questo momento si aggiungeranno i tantissimi nodi da sciogliere del consumatore digitale, probabilmente la figura più vessata in questi anni e che avrà bisogno di sempre maggiori tutele”.

Di questi argomenti si è discusso al terzo congresso nazionale dell’U.Di.Con sul tema: “Universo 4.0 – Digital Consumers: la tutela dei consumatori nell’era digitale”. Soddisfazione anche nel Sannio per la riconferma del presidente Nesci. “È la testimonianza che in questi cinque anni – osserva Nesci - abbiamo lavorato al meglio, questo non è un punto di arrivo ma un punto di partenza”.