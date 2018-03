Senza casa al Comune: chiarimento con la Serluca Contestata l'assenza di Palazzo Mosti al tavolo in Regione

Chiarito l'equivoco tra Comune, sindacati e movimenti che si occupano dell'emergenza casa, dopo l'intoppo dei giorni scorsi, con Palazzo Mosti unico assente in Regione all'appuntamento in cui si sarebbero dovuti chiarire i dettagli relativi al bando generale per gli alloggi popolari e all'assegnazione del 25 per cento all'emergenza.

Questa mattina il Movimento di Lotta per la Casa, assieme a Sunia, Sicet Cisl, Asia Usb e Apu si sono riuniti in presidio sotto Palazzo Mosti per chiedere conto di quell'assenza, spiegando che, stante l'emergenza abitativa è irresponsabile rallentare: “Ci sono 700 famiglie in lista d'attesa, lo Iacp ha sbloccato le procedure, ora il Comune deve dirci come vuole procedere”.

Poco dopo i rappresentanti di movimenti e sindacati hanno incontrato il vicesindaco Serluca e l'assessore Maio in sala giunta. Incontro giudicato positivo sia dai movimenti che da Palazzo Mosti.

I sindacati infatti hanno spiegato: “Ci hanno spiegato che ora si metteranno in contatto con la Regione per perfezionare i passaggi e per portare a termine il bando generale. La risposta ci soddisfa e c'è un'altra buona notizia: i contributi per l'affitto verranno a breve pagati. Quindi oltre cento cittadini avranno un contributo in anticipo”.

La Serluca poi ha dichiarato: “Incontro positivo, abbiamo parlato di quelli che sono stati i rapporti con la Regione: servizi sociali e assessore di riferimento si sono adoperati e la Regione lo sa. Noi non abbiamo avuto alcuna comunicazione da Palazzo Santa Lucia su quello che avremmo dovuto fare. Ben venga l'iniziativa dei sindacati, ci sono stati solo dei disguidi. Ma abbiamo preso accordi anche per andare noi in Regione con funzionari o dirigenti per chiarire ulteriormente la situazione”.

Crisvel