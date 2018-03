Callaro: "Visite gratuite per indigenti: parte seconda fase" Al Fatebenefratelli visite ginecologiche ed urologiche

Grazie all’iniziativa della consigliera delegata alle Pari Opportunità Patrizia Callaro, è Terminata la prima fase prevista dal protocollo d’intesa, sottoscritto lo scorso gennaio tra il Comune di Benevento, la Croce Rossa Italiana e l’Ospedale Fatebenfratelli, per la realizzazione di un progetto sanitario in favore degli indigenti.

Nel corso dell’attività, che è consistita in prestazioni gratuite ginecologiche (visita,ecografia e pap test) ed urologiche rese dal Dott. Mario Corbo Dott. Michele Donato Limongelli e Dott. Giovanni Castelluzzo dell’OFBf, si è anche ravvisata la necessità di un urgente intervento chirurgico che ha evitato l’evolversi di conseguenze ben più gravi.

Garantita laddove ci fosse bisogno la continuità sanitaria da parte del Fatebenefratelli, dal 31 marzo avrà inizio la seconda fase a cura della Croce Rossa Italiana.

Dalle ore 9,30 alle ore 12,30, con il suo ambulatorio mobile posizionato al Rione Libertà, nei pressi dell'ingresso della Chiesa SS. Addolorata, procederà a prestazioni sanitarie neurologiche assicurate dal Dott Antonio Renna.

"Auspico che anche questa seconda fase possa contribuire, al di là delle prestazioni sanitarie di qualità, a far sentire meno soli coloro che sono in difficoltà con una rete fatta anche di vicinanza e solidarietà".