Auditorium ripulito, ecco le foto Ora si punta all'affidamento della struttura che resta presidiata. Domani assemblea popolare

Terminata la pulizia dell'Auditorium della Spina Verde al Rione Libertà, devastato dai ladri che, la scorsa settimana, avevano rubato l'impianto elettrico e divelto dai muri cavi e canaline. Dopo ore di lavoro, gli attivisti dell'Assemblea popolare Rione Libertà, del L@p Asilo 31 e dell'Atletico Brigante hanno terminato le operazioni ed ora presidieranno la struttura 24 ore al giorno fino a quando il Comune non l'affiderà a qualcuno. Per domani pomeriggio, intanto, alle 18 è stata programmata un'assemblea pubblica per avanzare proposte proprio sull'affidamento.