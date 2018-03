Uova di Pasqua solidali, alla Caritas vanno 5.000 euro L'assegno consegnato stamane presso l'IperConad del centro commerciale Buonvento

Questa mattina il direttore dell’IperConad del Centro Commerciale “Buonvento” Luigi Micco ha consegnato al direttore della Caritas Diocesana di Benevento don Nicola De Blasio, il ricavato di 5.000 euro della campagna di fundraising "Uova di Pasqua Solidali".

“Siamo molto contenti di consegnare proprio oggi, alla Vigilia della Pasqua – ha detto Luigi Micco – il ricavato della vendita delle ‘Uova di Pasqua Solidali’, un’iniziativa attraverso cui i nostri clienti hanno contribuito a sostenere i progetti e le iniziative della Caritas di Benevento per le persone più bisognose”.

“Attraverso il dono si può fare del bene: è questo il messaggio che abbiamo voluto trasmettere con la vendita delle uova. – Così il direttore della Caritas di Benevento – Acquistando le ‘Uova di Pasqua Solidali’ , oltre a fare felici i bambini si è sostenuta un’azienda del territorio e sono stati raccolti fondi per comprare le derrate alimentari per la Mensa, le lenzuola monouso per il Dormitorio e le medicine per la Sala Medica”.