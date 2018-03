Disco verde ai regolamenti Suap e parcheggi per disabili Via libera del consiglio a Benevento

Il Consiglio comunale ha proceduto stamani all’approvazione della proposta di modifica del regolamento comunale riguardante l’Imposta unica comunale (Iuc) componente TARI con 20 voti a favore e 10 astenuti.

Approvato anche, con 19 voti favorevoli e 10 contrari, il punto riguardante il piano finanziario, la relazione di accompagnamento e le tariffe della componente Tari dell’Imposta unica comunale (Iuc) 2018.

Il Consiglio ha, infine, dato il via libera al nuovo regolamento comunale per la concessione e l’uso del contrassegno di parcheggio per disabili e per l’istituzione dei parcheggi personalizzati (26 voti favorevoli) e al regolamento di organizzazione e funzionamento dello sportello unico per le attività produttive (20 voti favorevoli e 6 astenuti).

Redazione Bn