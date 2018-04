Giornata Mondiale Autismo: Arco di Traiano si illumina di blu Le iniziative della fA.B.A. – Famiglie Bambini Autistici di Benevento

L’Associazione di Volontariato fA.B.A. – Famiglie Bambini Autistici di Benevento grazie alla disponibilità del Comune di Benevento, in occasione della XI Giornata Mondiale dell’Autismo indetta dall’ONU per oggi 2 aprile, ha ottenuto la possibilità di illuminare l’Arco di Traiano di blu, colore internazionale dell’Autismo. Altro appuntamento, organizzato con il Patrocinio del Comune di Benevento e della Misericordia di Benevento, è fissato per domenica prossima 8 aprile dalle 09,00 alle 12,00 in Piazza Castello nello spazio antistante la Rocca dei Rettori con i bambini e genitori sempre in occasione della “XI Giornata Mondiale dell’Autismo” indetta dall’ ONU, dove avranno luogo una serie di eventi per sensibilizzare e far conoscere il mondo dell’Autismo. Il programma prevede il raduno alle ore 09,30 e a seguire una serie di attività ricreative tra cui “Giochi Strutturati, Balloon Art, Lancio di Palloncini ad elio”.

L’Associazione di Volontariato fA.B.A. – Famiglie Bambini Autistici di Benevento non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore dei bambini autistici, in particolare, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. In particolare, svolge attività di: promozione e sviluppo della cultura dell’autismo inteso non come malattia, ma come disordine del neurosviluppo che impedisce un’adeguata interazione con gli altri e con l’ambiente; organizza, pertanto, convegni, seminari, forum, giornate a tema; informazione e promozione di tutte le tecniche e le modalità terapeutiche esistenti; pubblicizzazione di tutte le disfunzioni che i bambini autistici sono costretti a subire, a partire dall’inconcepibile interruzione delle terapie riabilitative e dalla disorganizzazione dei servizi erogati alle famiglie e agli assistiti; promozione di attività culturali, ricreative e sportive.