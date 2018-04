Pasquetta: tanti turisti tra musei e bellezze del Sannio Buona l'affluenza nei musei e alla Rocca

Positivi i riscontri a metà mattinata di Pasquetta per i Musei della Provincia di Benevento, tutti aperti per disposizione del Presidente della Provincia Claudio Ricci.

Approfittando del tempo messosi finalmente al bello anche sui cieli del Sannio dopo le intense piogge degli ultimi giorni, in molti hanno accolto l’invito della Provincia e si sono quindi recati nelle aree museali aperti per l’occasione del Lunedì in Albis. Visitatori anche da fuori Provincia hanno avuto accesso alle aree ed agli spazi più più belli del territorio sannita