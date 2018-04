L'Arcivescovo al pub per parlare di giovani e lavoro Tema caro all'arcivescovo di Benevento Accrocca, che ne parlerà giovedì al pub The River

Più volte l'arcivescovo Metropolita di Benevento è intervenuto sul tema del lavoro che manca e dei giovani che devono andar via, abbandonando le aree interne. Un tema, quello dei giovani e del lavoro nelle aree interne spesso snobbato, come dimostrano anche le recenti elezioni politiche, ma che evidentemente sta particolarmente a cuore all'arcivescovo. Anche in occasione dell'arrivo di Papa Francesco, l'arcivescovo aveva denunciato la situazione: “. La nostra terra soffre, a dispetto delle sue grandi potenzialità, che restano mortificate dalla grave debolezza delle infrastrutture: così i nostri giovani sono costretti a cercare lavoro altrove e nei nostri Comuni – come in tutte le aree interne del Paese – la popolazione diminuisce, mentre l'età media di coloro che restano s'innalza sempre di più. Tutto ciò pone nuove urgenze alla vita pastorale”.

Accrocca interverrà nuovamente sul tema, incontrando i ragazzi del progetto Policoro della Diocesi di Benevento.

L'incontro, promosso dall'Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro si terrà giovedì alle ore 20.30 presso il Pub The river in Contrada S. Colomba di Benevento l’iniziativa: “Giovani intraprendenti. Dialogo sul lavoro”.

Interverranno: Ettore Rossi Direttore dell’Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro della Diocesi di Benevento, Ivan Francesca e Katrin Ricci gestori del Pub The river, Alessandra Varricchio e Sara Scuderi animatrici del Progetto Policoro della Diocesi di Benevento. Concluderà, appunto S.E. Mons. Felice Accrocca Arcivescovo di Benevento.