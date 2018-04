Benevento, Provincia: rispettato pareggio di Bilancio 2017 Lo ha certificato il Ministero per l’Economia e Finanze

Il Ministero per l’Economia e Finanze ha certificato che la Provincia di Benevento ha rispettato il pareggio di Bilancio per l’anno 2017.

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci che ha ricevuto il relativo documento via posta certificata del saldo positivo delle spese finali per l’anno 2017 depurate dalle spese per l’edilizia scolastica ed altre voci minori minori stabilite dal Governo centrale. L’attestazione ministeriale è avvenuta a seguito della trasmissione da parte degli Uffici della Provincia dei dati di Bilancio e di gestione entro i termini di tempo previsti dalla norma vigente.

Per la Rocca dei Rettori, relativamente all’anno appena trascorso, l’attestazione del pareggio di Bilancio (che sostituisce quella precedente del “rispetto del Patto di Stabilità”) conferma la correttezza della gestione amministrativa e contabile della Provincia sannita. In caso di mancato riconoscimento ministeriale, com’è noto, la legge avrebbe imposto sanzioni finanziarie rapportate alla gravità dello sforamento.

Il presidente Ricci ha evidenziato, in una dichiarazione, che l’attestazione ministeriale conferma il rigore e l’oculatezza delle spese, consentite dalla legge e dai finanziamenti disponibili per i compiti d’Istituto dell’Ente, nonché l’impegno profuso dalla sua Amministrazione e dai Consiglieri provinciali per salvaguardare la tenuta delle casse della Provincia.

In un suo commento, il segretario generale della Provincia Franco Nardone ha volentieri dato atto al Servizio Gestione Economica e Finanziaria dell’ottimo lavoro svolto nel corso dell’anno 2017 e che ha consentito di raggiungere questi risultati.

Redazione Bn