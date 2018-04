La Germania cerca infermieri professionali italiani Le domande al Centro per l’Impiego di Benevento

Ancora una volta la Germania cerca infermieri professionali italiani. Gli interessati possono inviare entro il 15 aprile p.v. le proprie domande al Centro per l’Impiego di Benevento; le opportunità di lavoro saranno illustrate nello stesso Centro il 18 aprile.

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci, il quale ha ricordato il positivo esito della selezione dello scorso anno degli aspiranti provenienti da numerose città d’Italia, effettuata presso il Centro per l’Impiego in via XXV Luglio di Benevento, struttura dipendente proprio dalla Provincia, ritenuta dall’Unione Europea polo di eccellenza sovraregionale.

Il prossimo 18 aprile 2018, mercoledì, a partire dalle ore 9.00, sarà ripetuta l’esperienza del 2017 da parte del Servizio EURES di Benevento, che ha il compito di far incontrare domanda ed offerta di lavoro in ambito europeo, e del Servizio di Collocamento Internazionale della Germania del Nord.

La Consulente Julia Bummerstede dell’Eures di Brema (Germania) e la consulente Rosalba Sorice Eures di Benevento, con il coordinamento e la supervisione della responsabile del Centro per l’Impiego sannita Anna Maria Bellicosa, presenteranno nella Sala del 2° piano del Centro, che si trova nei pressi della Stazione ferroviaria centrale, le opportunità di occupazione nel settore sanitario tedesco: in particolare verranno illustrate le offerte di lavoro dal nord della Germania per infermieri che abbiano o meno pregresse esperienze in quel Paese.

Due sono in particolare le strutture tedesche che richiedono personale infermieristico: si tratta della Klinik Bavaria, Ospedale specialistico privato di riabilitazione, e della Diakonisches Werk Wolfsburg, che opera nel campo dell’assistenza geriatrica e assistenza sociale ai giovani a rischio.

Gli interessati a questi posti di lavoro potranno avvalersi, a cura dei datori di lavoro, di corsi di studio per il tedesco (con diversi gradi di apprendimento), nonché di assistenza burocratico-amministrative (riconoscimento della qualifica, ricerca di alloggio, l´inserimento nel nuovo ambiente). Si richiede il seguente Titolo di studio: Laurea in Scienze Infermieristiche, ottenuto in un paese dell´Unione Europea, e, nell’ambito di assistenza geriatrica, anche Titolo di Laurea in Scienze Infermieristiche in un paese fuori dell´Unione Europea.

Per chi è interessato e possiede i requisiti richiesti dalle offerte di lavoro il termine di presentazione delle proprie manifestazioni di interesse e del relativo Curriculum vitae è fissato al 15 aprile 2018. I documenti vanno indirizzati all’Eures di Benevento come segue: Consulente Eures del Cpi di Benevento - Rosalba Sorice - 0824 774708/693, indirizzo mail: rosalba.sorice@provincia.benevento.it.

Redazione Bn