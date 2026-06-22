La grande musica classica alla Rocca dei Rettori Concerto dell'Orchestra Sirio promosso da Provincia di Benevento e Sannio Europa

Venerdì 26 giugno alle ore 20:30 la suggestiva e prestigiosa cornice della Rocca dei Rettori ospiterà un concerto dell'Orchestra Sirio, organizzato in collaborazione con la Provincia di Benevento e Sannio Europa, dedicato ad alcune delle più celebri pagine del repertorio classico.

Nel corso della serata il pubblico sarà accompagnato in un affascinante viaggio musicale attraverso le opere di Giuseppe Verdi, Pëtr Il'ic Cajkovskij, Franz Schubert e Giovanni Battista Pergolesi, compositori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica.

L'Orchestra Sirio sarà diretta dal Maestro Sergio Fanelli, con la collaborazione del Maestro Paradiso, proponendo un programma di grande intensità artistica capace di coniugare eleganza, emozione e raffinatezza interpretativa.

Particolarmente significativo è il valore formativo e culturale dell'ensemble: l'Orchestra Sirio è composta prevalentemente da giovani musicisti con un'età media di appena 16 anni. Un progetto che testimonia come il talento, la passione e l'impegno delle nuove generazioni possano dare vita a risultati artistici di alto livello, contribuendo al tempo stesso alla crescita culturale del territorio e alla diffusione della musica classica tra i più giovani.

La bellezza senza tempo della Rocca dei Rettori, luogo simbolo della storia e della cultura del Sannio, offrirà una cornice d'eccezione a un evento che celebra il valore universale della musica e il suo straordinario potere di coinvolgimento.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale promosso da Sannio Europa, con l'obiettivo di rendere sempre più accessibili al pubblico appuntamento di elevato profilo artistico in contesti di grande pregio storico e architettonico, sostenendo al contempo la crescita e la valorizzazione dei giovani talenti musicali.

L'appuntamento è dunque fissato per venerdì 26 giugno alle ore 20:30 presso la Rocca dei Rettori, per una serata all'insegna della grande musica classica. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Programma: Tchaikovsky: lago dei cigni, Tchaikovsky: Valzer dei fiori , Bizet: seguidilla dalla Carmen, Reverberi: Sinfonia per un addio, Schubert: serenata per cello e arpa e orchestra, Pergolesi: Concerto per flauto e orchestra in sol mag., Verdi: Brindisi dalla traviata e Gerswin: un americano a Parigi.