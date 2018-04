Pasqua e Pasquetta alla Caritas: quante famiglie in difficoltà Distribuiti 70 pasti a mensa, più quelli presi al market solidale

70 pasti distribuiti, numeri in media con le esigenze quotidiane. Numeri che non calano nemmeno nei giorni di festa. Anche a Pasqua la mensa Caritas di Benevento continua a registrare la presenza di molte persone in difficoltà. Dati inferiori rispetto al passato, ma secondo la responsabile della mensa Caritas, Onaide Marotti, intervistata da Imma Tedesco per Ottochannel, si tratta dell'effetto del Market solidale e non di una reale diminuzione delle esigenze: “Si può fare la spesa al market e dunque numeri tradiziolmente calati. Principalmente abbiamo servito famiglie, nuclei numerosi che sono in difficoltà e quindi arrivano qui a mensa. Numeri simili anche a Pasquetta”

A rivolgersi in mensa per un pasto caldo dunque sono soprattutto i nuclei familiari più numerosi: Mensa aperta sia a Pasqua che a pasquetta per garantire il pranzo a chi è in difficoltà. Al fianco degli operatori caritas anche i volontari del servizio civile e gli scout pronti ad accogliere come sempre tutti con un sorriso: “Tutti i giorni i numeri sono purtroppo sempre gli stessi, questo testimonia le difficoltà che si sono create a Benevento”.

Tra market solidale e mensa dunque numerosi i pasti serviti dalla Caritas di Benevento,a testimoniare una situazione che si fa sempre più difficile in città con chi è rimasto indietro quasi impossibilitato a recuperare il terreno perduto. Tra nuove povertà e quelle atavichè dunque, la situazione di Benevento fa emergere molte molte preoccupazioni, che non vanno assolutamente ignorate.