DIRETTA VIDEO | Serretelle e la strada distrutta: la protesta In strada i cittadini del popoloso quartiere contro i ritardi per il ripristino della viabilità

"Difficile anche tornare a casa, gioiscono solo i nostri meccanici". I cittadini di Serretelle, contrada alle porte di Benevento, protestano per la situazione che si è creata sul territorio. Tra frane e smottamenti sono costretti a incredibili gimkane per tornare a casa e l'unica via d'accesso è ormai piena di voragini gigantesche. Per questo in mattinata i cittadini residenti si sono riuniti, per mostrare le condizioni della strada e chiedere un interessamento di Palazzo Mosti. Innumerevoli gli episodi di auto che si sono rotte transitando sulle buche che ormai sono ovunque sulla carreggiata, e di notte, come spiegano i residenti è anche peggio. Col maltempo poi i rischi aumentano: le buche piene d'acqua celano la profondità delle voragini: se ci si passa a una velocità di poco superiore ai 10 km orari si rischia non solo di far danni alle auto, ma anche agli occupanti.