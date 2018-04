Bambini trovano portafogli pieno di soldi e lo restituiscono E' accaduto al Museo del Sannio

Atto di civismo questa mattina nel Chiostro di Santa Sofia annesso al Museo del Sannio in piazza Giacomo Matteotti di Benevento.

Nello splendido Deambulatorio, alcuni bambini di una scolaresca in visita al Museo del Sannio per partecipare ad un Laboratorio Didattico sulla storia locale, hanno rinvenuto un portafoglio contenente una certa somma di denaro, ma non documenti personali.

I piccoli hanno segnalato il rinvenimento agli addetti della Società Mediateur che, per conto della Provincia di Benevento, proprietaria del Museo del Sannio, gestisce il servizio di Infopoint presso il Bookshop, e hanno consegnato ai “grandi” il portafoglio affinché fosse restituito al legittimo proprietario.

Gli addetti della Mediateur hanno provveduto ad avvertire la responsabile della Gestione Musei della Provincia, Gabriella Gomma, la quale ha, a sua volta, informato i Carabinieri.

Una pattuglia dell’Arma, intervenuta sul posto e stilato il Verbale, ha lasciato in consegna il portafogli alla stessa Gomma per restituirlo, con le ovvie precauzioni del caso, al legittimo proprietario.

Il Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci, appresa la notizia, ha voluto lodare i bambini per il bel gesto.