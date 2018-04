L'Asl promuove la "settimana dell'autismo" a Benevento L'unica in Campania ad aver adottato la delibera per la terapia Aba

Il direttore generale della Asl, Franklin Picker, ha partecipato al convegno "Percorsi di inclusione scolastica di studenti con autismo" organizzato dalla Angsa Campania, presso il Museo del Sannio, nell'ambito della "Settimana dell'Autismo", evento supportato e patrocinato dall'azienda sanitaria locale.

"Mi complimento per l'organizzazione di questo evento - ha esordito il direttore generale - che tocca varie tappe in Regione perché è ora di parlare chiaro di questo problema. Questa di Benevento è l'unica Asl ad aver adottato due delibere con le quali si è provveduto da individuare professionisti in grado di implementare piani di trattamento basati sull'analisi applicata del comportamento (Aba) e ad estendere il trattamento anche ai preadolescenti ed adolescenti.

Ho affrontato questa vicenda facendo riferimento a quelle che erano le indicazioni della società civile più che ai riferimenti normativi. Mi sono confrontato con i neuro-psichiatri, con la letteratura scientifica e ho ritenuto di imboccare una strada che potesse dare delle risposte serie ai bambini affetti da autismo".

"Dobbiamo curare le persone - ha continuato Picker - non solo le malattie altrimenti perdiamo di vista il nostro obiettivo.

Nella fattispecie, le persone coinvolte nel trattamento sono la famiglia, la scuola, le strutture Materno-Infantile e quelle di Neuropsichiatria a cui viene sottoposta la problematica. Più volte ho conferito davanti alla Commissione Sanità Regionale che mi ha dato atto della correttezza del mio operato e, più volte, li ho sollecitati a normare in maniera definitiva e dappertutto la terapia Aba".

"Ben vengano, dunque - ha concluso -, le iniziative delle associazioni dei genitori che si fanno carico oltre che delle difficoltà educative dello sviluppo dei propri figli anche di una coscienza collettiva e quindi di promuovere soluzioni per curare le persone".



Intanto, oggi 5 aprile e domani 6 aprile, a Salerno si terrà il Convegno “Autismo e autismi: il necessario e il possibile”. Promosso dall'Asl di Salerno e in particolare dal Dsm.

"Questo evento - ha dichiarato la presidente Angsa Campania, Claudia Nicchiniello - è il frutto di un percorso molto articolato. Intanto, la patologia in questione appare di enorme rilevanza per i numeri in crescita, per la gravità delle disabilità che provoca, e per l’impatto sociale e emozionale sulle famiglie e sulla comunità scolastica.

E' evidente a tutti che vanno implementati i percorsi assistenziali a favore dei bambini con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie, segnati da una diagnosi impegnativa e a volte fonte di confusione e disperazione, per la disgregazione psichica che il disturbo può indurre".

