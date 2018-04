Domani a Napoli la manifestazione della Cia Dal Sannio 500 agricoltori per protestare contro l'assenza di politiche per l'Agricoltura

La Cia Benevento domani scenderà in piazza in occasione della mobilitazione regionale indetta dalla Cia Campania per manifestare contro l’assenza di una politica regionale per l’Agricoltura e l’Agroalimentare.

Saranno più di 500 gli agricoltori che dalla Provincia di Benevento raggiungeranno Napoli dove da piazza Municipio alle 9,30 partirà il corteo che raggiungerà il palazzo della Giunta Regionale della Campania.

10 i pullman messi a disposizione gratuitamente dalla Cia di Benevento. Chiunque voglia partecipare alla manifestazione e partire con i pullman della confederazione potrà farlo chiamando lo 0824.481611, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica benevento@cia.it o recandosi presso le sedi della Cia.

“Domani saremo a Napoli – ha spiegato il presidente della Cia di Benevento Raffaele Amore – per chiedere al governo regionale maggiore attenzione verso le istanze degli agricoltori sanniti e campani. Alla Regione chiederemo tempi certi sui pagamenti, difesa dei prezzi dei prodotti degli agricoltori, promozione e difesa delle produzioni Campane, politiche e strutture per rendere agevole il PSR. Invito tutti gli agricoltori ad aderire alla mobilitazione”.

