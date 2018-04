A Benevento i corsi regionali di Polizia Locale, esulta Sguera "Grande risultato, dopo tanti anni ospitiamo incontri formativi e recuperiamo centralità"

Buone notizie per la scuola della polizia municipale di Benevento: a breve infatti qui si terranno i corsi regionali.

Esulta il coordinatore cittadino di Forza Italia e consigliere comunale, Vincenzo Sguera: " Nella qualità di coordinatore cittadino di Forza Italia sono lieto di comunicare che, all'esito dell'iniziativa proposta dal partito e tesa a sollecitare l’organizzazione dei corsi di formazione per Vigili Urbani presso la sede della scuola di Polizia Municipale sita in città, sono stati attivati dalla Scuola Regionale di Polizia Locale cinque corsi aventi ad oggetto argomenti riguardanti il diritto costituzionale ed amministrativo, l'ambiente, l'edlizia, l'infortunistica stradale ed il commercio".



I corsi partiranno prestissimo, dalla prossima settimana come spiega Sguera: "Il primo incontro, che si svolgerà dal 9 al 16 aprile, verterà sul tema: “Elementi di diritto dell'ambiente e funzioni di controllo”. L'evento è di particolare importanza, perchè a distanza di tanti anni la nostra città torna ad ospitare incontri formativi dai risvolti senza dubbio positivi per la centralità del nostro territorio e per incentivare il movimento ad essi connesso".

Una soddisfazione che Sguera condivide con chi si è impegnato per arrivare a questo risultato: "E' d'obbligo ringraziare, infine, ll comandante dei Vigili Urbani di Benevento – che ha sotoscritto la proposta per l'attivazione dei corsi in questione -, Giovanni Fantasia, il dirigente regionale, Dionisio Limongelli, il responsabile dei corsi, Ettore Rossi, ed il delegato ai corsi della Polizia Municipale di Benevento, Emilio Belmonte".