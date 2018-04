Il saio delle stimmate di Padre Pio per 5 giorni a Benevento Portato in adorazione nei luoghi dove il dolore e la malattina possono far perdere la speranza.

Chi accoglie il soprannaturale senza superbia e prevenzione comprende in modo chiarissimo che Padre Pio è anzitutto un dono che Dio ha fatto alla Chiesa e all'umanità.

Monsignor Pasquale Maria Mainolfi è in testa alla processione che, prima al Rummo, poi al Fatebenefratelli, quindi presso la cattedrale ed infine presso la chiesetta di San Gennaro nel quartiere Mellusi, di Benevento, sta portando in adorazione il saio delle stimmate di Padre Pio. In mattinata, al Rummo, la prima tappa di questo seguitissimo avvenimento religioso, nei reparti dove il dolore e la malattia possono avere il sopravvento anche sulla speranza.

Un pellegrinaggio che cade nel centenario della stimmatizzazione e cinquantesimo della nascita al Cielo di Padre Pio, il saio rimarrà a Benevento per cinque giorni. Toccante l'incontro con gli ammalati dell'ospedale Rummo, dei detenuti della Casa circondariale e poi con gli ammalati dell'ospedale Fatebenefratelli nel primo pomeriggio. Nel pomeriggio, alle 17, attraverserà il centro storico passando dinanzi alla Cattedrale dove il 10 agosto 1910 fu ordinato sacerdote e alle 17.30 sarà accolto nella chiesa cittadina di San Gennaro, dove si svolgerà la liturgia penitenziale alle 18.00, la Messa presieduta dall'Arcivescovo alle 19.00, animata dal Coro del Liceo Musicale Guacci, la supplica a San Pio e alle 20.00 il momento musicale dell'Orchestra Filarmonica di Benevento e la testimonianza dell'attore Pippo Franco intervistato dal giornalista della Rai Gigi Marzullo.

Domani incontri di preghiera con vari gruppi, alle 18.00 Adorazione eucaristica e Rosario, alle 19.00 la Messa prefestiva e alle 20.00 lo spettacolo “Operetta e dintorni” nell'Auditorium San Gennaro. Domenica 8 aprile, Festa della Divina Misericordia, alle 11.00, sempre in San Gennaro, coroncina cantata e Messa solenne animata dal Coro del Liceo Musicale Lombardi di Airola; alle 15.30 visita al Monastero claustrale della Visitazione in San Giorgio del Sannio; alle 18.00 accoglienza in Altavilla Irpina; lunedì 9 aprile alle 18.00 accoglienza in Montecalvo Irpino; martedì 10 aprile ore 19.00 conclusione della Peregrinatio.