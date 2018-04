Benevento - Juve, Microgame distribuisce migliaia di sciarpe L'iniziativa dell'azienda sponsor del Benevento Calcio

Iniziativa promozionale targata Microgame questo pomeriggio in occasione del big match Benevento - Juventus.

La società che fornisce servizi tecnologici per il gaming online ha infatti distribuito migliaia di sciarpette celebrative dello storico appuntamento all'interno dello stadio 'Ciro Vigorito'. L'iniziativa di Microgame, sponsor ufficiale del Benevento calcio, ha incrociato anche l'apprezzamento di tantissimi tifosi che hanno subito indossato la prestigiosa sciarpetta per sostenere ancora di più i colori giallorossi.