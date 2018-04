Mastella: "Juve a Benevento? Vigorito ci ha regalato un sogno" Il sindaco: "Profonda gratitudine per il presidente del Benevento"

Molto bene la gestione della gara con la Juventus, compresi il pre e il post. Per questo il sindaco Mastella si è complimentato con le Forze dell'Ordine: "

“Desidero complimentarmi e rivolgere un forte ringraziamento alla Polizia, e in particolare al questore Bellassai, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale per l’inappuntabile organizzazione messa in campo ieri in occasione dell’incontro di calcio Benevento-Juventus".

Da Mastella poi un ringraziamento a Vigorito, patron del Benevento, per aver portato la squadra sannita ad ospitare la squadra italiana con più tradizione e a metterla in serissima difficoltà : "Confesso, inoltre, di essermi commosso per la realizzazione di un sogno, e cioè quello di vedere sul terreno di gioco dello stadio Ciro Vigorito i calciatori della Vecchia Signora affrontare in una gara del campionato di Serie A il nostro Benevento. La realizzazione di questo sogno è merito del presidente Oreste Vigorito, a cui va un particolare, sincero e sentito ringraziamento. E lo dico in un momento in cui, purtroppo, si sta concretizzando anche dal punto di vista della matematica lo spettro della retrocessione in Serie B. Sono convinto, però, che il Benevento saprà ritornare subito nella massima Serie proprio grazie all’impegno e alla determinazione del presidente Vigorito, con il quale in passato ho pure avuto qualche divergenza di veduta, ma a cui non posso che esprimere un profondo senso di gratitudine, anche a nome dell’intera cittadinanza”.