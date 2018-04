Faba: Sindaco, campionesse e bimbi in piazza Castello La manifestazione dell'associazione famiglie bambini autistici

In mattinata la manifestazione di Faba (Famiglie Bambini Autistici di Benevento) che in Piazza Castello ha presentato le attività ricreative ed un nuovo progetto: "Oggi è la XI Giornata Mondiale dell'Autismo indetta dall'Onu ma, benchè nel XXI secolo, la parola autismo nelle persone, a torto, richiama alla mente la parola diversità. Non è così. Bisogna rendersi conto, una volta per tutte, che non sono persone diverse, l'autismo è tutt'altra cosa e bisogna dare una mano a chi ha questa patologia ed alle loro famiglie invece di isolarli quasi fossero portatori di chi sa che cosa.

Bisogna tendere una mano alle persone affette da autismo e a chi ruota intorno a loro, persone queste chiamate a fornire un accudimento superiore a quello che si dedica normalmente ad una persona neuro tipica. E' vero che dall'autismo non si guarisce, ma il rispetto per la persona per i suoi desideri, per le sue specificità permette notevoli miglioramenti innalzando anche il livello della vita di chi ne è affetto e del suo nucleo familiare. E' una sfida, quella dell'assistenza ad una persona affetta da autismo, una sfida di civiltà, umana ed educativa.

Ben vengano allora associazioni di volontari come la F.A.B.A. (Famiglie Bambini Autistici di Benevento) che opera proprio in favore di questi bambini e che questa mattina in Piazza Castello ne ha dato una prova presentando attività ricreative per avere momenti di condivisione ed integrazione attraverso Giochi Strutturati, Balloon Art, Lancio di Palloncini ad elio di colore blu, colore che caratterizza la lotta all'autismo.

Promosso questa mattina anche il Progetto della casa blu, un particolare programma dedicato ai bambini autistici all'interno del quale gli stessi saranno protagonisti di varie attività di laboratorio.

Presenze di eccezione all'evento il Sindaco di Benevento Clemente Mastella e la campionessa di scherma Francesca Boscarelli".