Le strategie per il lavoro secondo Leonardo Becchetti Undicesimo incontro Cives a Benevento

Venerdì 13 aprile alle ore 17.00 presso il Centro di Cultura “R. Calabrìa”, in Piazza Orsini, si terrà l’undicesimo incontro della XI edizione di “Cives, laboratorio di formazione al bene comune” sul tema: Strategie per il lavoro dopo la settimana sociale di Cagliari. Relazionerà Leonardo Becchetti Ordinario di Economia Politica presso l’Università di Roma Tor Vergata.

Becchetti, autore di circa 400 lavori, è tra i primi 70 economisti del mondo come numero di pagine pubblicate su riviste internazionali secondo la classifica mondiale Repec, presidente del comitato scientifico di Next nuova economia per tutti, membro del comitato scientifico e organizzatore delle settimane sociali dei cattolici italiani, direttore del sito www.benecomune.net, editorialista di Avvenire.

Il laboratorio Cives è promosso dall’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della diocesi di Benevento in collaborazione con il Centro di Cultura “R. Calabria” e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il tema generale dell’edizione 2017 – 2018 è: Generare vero sviluppo ascoltando il grido dei poveri. Il percorso formativo si articola in 13 incontri e in attività laboratoriali.

Coordinatore dell’iniziativa formativa è Ettore Rossi, direttore dell’ufficio per i problemi sociali e il lavoro, mentre la direzione scientifica è affidata a Paolo Rizzi dell’Università Cattolica. (Foto dal Web).

Redazione Bn