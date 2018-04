Schipani: "La Provincia è sempre più lontana dai cittadini" Il presidente dell'associazione "Io X Benevento": "Amministrazione completamente inerme"

Duro intervento contro la Provincia, accusata di totale immobilismo politico ed amministrativo da parte di Giuseppe Schipani, presidente dell'associazione "Io X Benevento".

Alla Rocca viene contestata da parte di Schipani una distanza quasi siderale nei confronti dei cittadini e del territorio: "E’ da un po’ di tempo che stiamo osservando l’attività politica-istituzionale dell’Ente Provincia, una realtà che speravamo dopo il referendum del 4 dicembre 2016, cambiasse passo e iniziasse ad occuparsi realmente dei problemi del Territorio.

Purtroppo così non è stato.

In particolar modo, per ciò che riguarda la Provincia di Benevento, oltre a non registrare alcuna politica di sviluppo, è palesemente riscontrabile una totale assenza dell’Ente, sia rispetto alla ordinaria amministrazione più spicciola che alle pesanti contingenze che attanagliano i Sanniti.

Il paradosso è rilevare un’occupazione di poltrone immotivata che non incide con la reale funzione istituzionale dell’Ente.

I cittadini, si rendono conto di avere la Provincia solo in occasione del trasferimento di tributi o nelle manifestazioni pubbliche, ove per rappresentare l’Ente, sfilano personaggi con la fascia ma che per il Sannio non hanno fatto nulla.

Ed è per questi motivi che vorremmo chiedere anche al Vice-Presidente Francesco Maria Rubano, ed al Presidente Ricci, come motivano la propria ambizione politica se i cittadini poi, non trovano alcuna motivazione tangibile?

Rubano si è candidato e da un po’ di tempo è Vice-Presidente della Provincia, ma oltre a rappresentare l’Ente in diverse ricorrenze pubbliche, cosa ha fatto di preciso per il Sannio?

La condizione in cui versano le strade di comunicazione di competenza della Provincia la dicono tutta.

Il Fortore, ha legittimamente rivendicato un proprio diritto ed anche altre Comunità dovrebbero promuovere iniziative del genere per sollecitare e mettere in evidenza la mancanza di responsabilità poltica-amministrativa dell’Ente.

Sulla Tangenziale Ovest, non abbiamo mai visto un operatore della Provincia. Mai. E la condizione in cui versa sia la strada che i sottopassi è sotto gli occhi di tutti.

Lo Stato ha erogato più volte fondi all'ente Provincia per l’edilizia scolastica:

Quale il criterio alla base della scelta per gli interventi su un plesso scolastico anzichè su un altro?

Il patrimonio degli immobili della Provincia è in condizioni pietose. Un disastro.

Perchè in questi anni l'Amministrazione è rimasta inerme senza fare nemmeno l’ordinaria manutenzione? Il Palasannio è una fotografia pietosa.

Insomma, con questo evidente ed ingiustificabile fallimento, cosa spinge Rubano e Ricci a riscaldare ancora le poltrone e a coltivare ambizioni politiche?"