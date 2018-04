Vigorito: "Squadra ora matura, ma non tutti resteranno" Il presidente guarda al futuro e chiarisce le scelte difficili che ci saranno presto da affrontare

Il presidente del Benevento calcio, avvocato Oreste Vigorito ha commentato la gara interna contro la Juventus, senza tralasciare quello che sarà il futuro assetto della squadra. Per il presidente non è affatto scontato che gli attuali idoli della tifoseria possano essere confermati.

Un solo rammarico: la maturità espressa in questa parte di campionato dai giallorossi sarebbe stata la strada maestra per ottenere una salvezza che, allo stato, non è più possibile.