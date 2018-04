Circolare sulla trasparenza dell'attività amministrativa In Provincia a Benevento

Il segretario generale della provincia di Benevento Franco Nardone, nella sua qualità di Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione, ha emanato una Circolare con la quale ricorda ai dipendenti le norme del vigente regolamento per i procedimenti disciplinari, approvato dal Presidente della Provincia Claudio Ricci nel giugno 2017.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività proprie dell’Ufficio del Responsabile della Trasparenza che vigila sul corretto adempimento dei compiti d’istituto nell’interesse della pubblica amministrazione.

Nardone, in particolare, ha ricordato gli obblighi del dipendente sottoposto a procedimento penale per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro: il dipendente è tenuto a comunicare tale circostanza al proprio Dirigente per le valutazioni del caso, anche tramite il proprio difensore; nonché le decisioni del Giudice sulla eventuale richiesta di rinvio a giudizio e l'esito dei gradi del giudizio. L'inosservanza costituisce illecito disciplinare.

Nardone nella propria Circolare ha inoltre ricordato che il dipendente: osserva la Costituzione, servendo la Repubblica con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa; svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione; rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

Redazione Bn