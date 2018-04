Turismo. Firmato protocollo tra il Comune e il Consolato russo Mastella: “Puntiamo a consolidare gli scambi economici, culturali e turistici con la Russia”

Firmato stamani, presso la sala Giunta di Palazzo Mosti, il Protocollo d’intesa tra il Comune di Benevento e il Consolato onorario della Federazione Russa in Campania per l'avvio di un percorso di cooperazione e collaborazione finalizzato ad agevolare le iniziative che il Comune di Benevento e il Consolato intendono intraprendere in campo turistico, economico, culturale e sociale, nonché nei rapporti tra cittadinanza italiana e cittadinanza russa.

“Oggi ha inizio un percorso – ha spiegato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella - che punta a consolidare le relazioni e gli scambi economici, culturali e turistici con la Federazione Russa. Un percorso che, tra l’altro, ci consentirà di rafforzare ulteriormente un rapporto già forte poiché nella nostra città sono presenti numerosi nuclei familiari provenienti dalla Russia”.

Un aspetto, quest’ultimo, sottolineato anche dal console onorario della Federazione Russa in Campania, Vincenzo Schiavo, che ha aggiunto: “Negli ultimi anni abbiamo accompagnato quasi 700 imprese campane in Russia. L’apertura di uno sportello consolare nella città di Benevento, presso la sede del Comune di via Traiano, credo rappresenti, quindi, una grossa opportunità per le imprese di questo territorio, oltre che un’occasione per intensificare gli scambi turistici e culturali tra il Sannio e la Russia”.

Dopo la firma del protocollo, l’assessore alle Attività Produttive, Luigi Ambrosone, e il console onorario Vincenzo Schiavo si sono recati in via Traiano, dove ha proceduto al taglio del nastro e all’avvio delle attività dello sportello consolare.