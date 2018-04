La Flp chiede parità di trattamento per dipendenti Comune L'appello di De Nigris sulle Indennità ancora da liquidare da gennaio 2018

E' da tempo che la Flp Funzioni Locali sta portando avanti per tutti i dipendenti del Comune di Benevento la battaglia e vertenza sindacale sulle Indennità ancora da liquidare da gennaio 2018 sino ad oggi.

“Abbiamo appreso – spiega il coordinatore Territoriale FLP Funzioni Locali Benevento e provincia, Giuseppe De Nigris - che la Uil, richiamando una Determina Dirigenziale n. 65 del 09.04.2018 ha comunicato che tutte le Indennità (turnazione, reperibilità, rischio, disagio e maneggio valori) non percepite dai dipendenti della Polizia Municipale del Comune di Benevento sono state messe in liquidazione dal Dirigente Catalano su proposta del comandante del corpo, Fantasia per una somma pari ad 28.559,57 euro. A questo punto per evitare possibili strumentalizzazioni e sperequazioni di qualche sigla sindacale, anche in considerazione delle elezioni R.S.U. al Comune di Benevento fissate per i giorni 18 e 19 aprile 2018, la Flp Funzioni Locali ha già fatto urgente ed esplicita richiesta sia al Dirigente al Personale, Verdicchio che al Segretario Comunale Cotugno, al fine di mettere in liquidazione ad horas, le predette Indennità al personale del Comune di Benevento amministrativo, tecnico ed operai che si sono visti detrarre dalla busta paga dal mese di gennaio 2018 sino ad oggi le predette indennità”.

Tutto ciò, ribadisce De Nigris, “per evitare un grave danno economico e morale con disparità di trattamento tra il personale di categoria A e B (con un possibile conflitto sociale tra gli stessi dipendenti del Comune di Benevento)”.