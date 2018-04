Valle Caudina, al via il rifacimento dell'asfalto: ecco dove I lavori della Provincia di Benevento per la viabilità saranno avviati la prossima settimana

Sono stati aggiudicati definitivamente i lavori per il rifacimento del piano viabile lungo le Strade provinciali 117, 118, 120 e 121 in territorio di Sant’Agata de’ Goti e per il rifacimento della carreggiata e di pertinenze lungo la Strada provinciale n. 85 tra lo svincolo della Fondo Valle Isclero e l’abitato di Puglianello per un importo complessivo di circa 80mila Euro. Lo comunica il Servizio Viabilità della Provincia di Benevento che precisa che i lavori cominceranno nella prossima settimana.