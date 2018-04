Abbatiello nuovo presidente Trasporti e mobilità Confindustria "Mobilità e sicurezza stradale sono problematiche di primaria importanza nel Sannio"

È Salvatore Abbatiello, titolare dell’azienda Logistica Sannita srl il nuovo Presidente della Sezione Trasporti, Mobilità e Sicurezza di Confindustria Benevento.

Eletto ieri nel corso dei lavori assembleari Abbatiello ha dichiarato: “La questione della mobilità, della sicurezza stradale e della viabilità sono problematiche di primaria importanza per rendere il territorio sempre più attrattivo e incidere sulla competitività delle imprese. Ringrazio i colleghi per avermi eletto alla guida della sezione e per aver riposto in me stima e fiducia. Avvieremo immediatamente interlocuzioni con tutti i referenti istituzionali capaci di fornire risposte alle problematiche della viabilità, della sicurezza stradale e dei collegamenti. Abbiamo al nostro interno molte aziende che rappresentano eccellenze locali e nazionali e che possono contribuire alla crescita del territorio fornendo un supporto in materia di trasporto. Tuttavia il nostro obiettivo prioritario è anche quello di raccogliere sempre maggiori adesioni al fine di essere ancora più rappresentativi e di offrire, così, un servizio alla collettività. Lavorerò in continuità con quanto fatto da Bruno Fragnito che mi affiancherà in qualità di vice presidente in questo percorso e sono convinto che riusciremo a raggiungere importanti risultati grazie alla collaborazione dell’intera squadra”

Confindustria Benevento rappresenta 321 imprese iscritte che rappresentano 622 unità produttive, 16 Sezioni merceologiche e 10.000 occupati.

“Garantirò il massimo supporto anche in qualità di vice presidente della sezione – spiega Bruno Fragnito presidente uscente– in quanto credo nell’importanza del lavoro di squadra e soprattutto perché ciascuna delle nostre azienda ha maturato esperienze in settori diversi che puo’ mettere a servizio del territorio. La nostra sezione annovera al proprio interno anche realtà di spessore nazionale quali Poste Italiane, Enel, Ferrovie dello Stato, Snam gas che potranno fornire un supporto ed un contributo indispensabile”.

Consiglio Direttivo Sezione, Trasporti, Mobilità e Sicurezza: Salvatore Abbatiello (Azienda Logistica Sannita srl) – Presidente; Bruno Fragnito (Azienda Benex srl) - Vicepresidente; Salvatore Bizzarro (Azienda Autolinee Bizzarro srl) – Consigliere; Francesca Paola Chianello (Azienda ETAC srl) – Consigliere; Luciano Colicci (M.C.I. srl a socio unico) – Consigliere.