Gesesa, chiusura festiva soportello utenti 25 aprile e 1 maggio

Mercoledì 25 Aprile, Lunedì 30 Aprile e Martedì 1 Maggio 2018, gli sportelli utenti dei Comuni di Benevento, Telese, Sant'Agata de Goti e San Bartolomeo in Galdo resteranno chiusi al pubblico.

Per tutte le informazioni Gesesa ricorda che è possibile contattare i numeri verdi del Call Center: per i servizi commerciali 800 25 09 81 (gratuito da fisso), 199 16 04 09 (da cellulare a costo ripartito) e per eventuali emergenze e guasti il numero verde 800 51 17 17.

Redazione Bn