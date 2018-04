Rsu al Comune di Benevento, vince la Cisl Irpinia Sannio Primo sindacato eletto

Ancora una volta la Cisl Fp Irpinia Sannio al Comune di Benevento conquista la stragrande maggioranza dei voti con la elezione di cinque Rsu.

Su un totale di 12 con una percentuale pari al 39% rispetto al 24% della Cgil Fp e del 21% della Uil Fpl. Con ben 119 voti di lista siamo stati il primo sindacato al Comune di Benevento.

Ecco l’ordine: prima eletta Angela Del Ninno con 49 voti, seguono Giustino Mignone voti 31, Pio Minicozzi voti 28, Luigi Goglia voti 26 e Loredana Brugnetti voti 23.

"Il primo ringraziamento va ai dipendenti che col loro consenso hanno compreso la linea e la correttezza della Cisl Fp IrpiniaSannio all’interno dell’ente. Nonostante i tentativi di altre sigle sindacali volti a discreditarci, i lavoratori non hanno abboccato e noi faremo di tutto per ricompensarli iniziando dal nuovo contratto decentrato per il quale prima della sua sottoscrizione porteremo alla loro condivisione. Inoltre, un ulteriore ringraziamento va a tutti i candidati. Agli eletti vanno i nostri auguri di buon lavoro per la realizzazione di tutto il programma elettorale e ai non eletti la nostra riconoscenza comunque per essersi messi in gioco con l’auspicio di una loro fattiva collaborazione anche per il futuro. Nella Cisl Fp siamo abituati a confrontarci e a camminare insieme ed ognuno può arricchirci col proprio contributo! Per il bene dei lavoratori, insieme saremo ancora più forti."

Redazione Bn