Tutto pronto per la XXVII Strabenevento La gara podistica all'insegna dell'offline, con il coinvolgimento dei più piccoli

Presentata a palazzo Mosti la ventisettesima edizione della Strabenevento, gara podistica che si correrà per le strade del capoluogo la mattina del primo maggio.

L'appello di Pasquale Della Torca, presidente della Amatori Podismo di Benevento, è a vivere questa giornata #offline. Come ha ben spiegato Vincenzo Caruso, segretario provinciale FIMP (Federazione italiana Medici pediatri), per la prima volta presente in modo organico alla manifestazione sportiva, correre stando offline, non connessi ad una rete, è un toccasana soprattutto per i più piccoli, che dovrebbero essere tenuti lontani quanto più possibile dai presunti rischi costituiti dalle onde elettrromagnetiche di smartphone e reti wireless che quasi tutti abbiamo in casa o in ufficio.

Correre per i bambini è un esercizio irrinunciabile, proprio il Sannio è tra i primi posti in Italia come minori con problemi di obesità.

Come lo scorso anno, la gara podistica prevede un percorso più impegnativo per gli atleti in gara e uno maggiormente abbordabile aperto a tutti. In caso di condizioni climatiche favorevoli, sono previsti altre seicento partecipanti, per una giornata di sport che Mario Collarile, presidente del Coni Benevento, ha con piacere inserito nel più ampio circuito CorriSannio, che prevede dieci tappe (quella del primo maggio è appena la seconda) con l'apertura alla partecipazione di atleti provenienti anche dal vicino Molise.

Enzo Lauro, delegato allo sport, che ha fatto gli onori di casa nell'aula consiliare di palazzo Mosti, ha garantito la massima collaborazione da parte dell'amministrazione comunale, non soltanto in termini di patrocinio ufficiale dell'evento sportivo, ma anche come macchina organizzativa vera e propria, con il pieno coinvolgimento della polizia municipale lungo tutto il percorso.